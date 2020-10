México manifestó a EEUU su “profundo descontento” por no recibir información previa al arresto del “Padrino” Cienfuegos

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo este jueves, durante la conferencia de prensa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que México le expresó al gobierno de Estados Unidos “su profundo descontento”, por no compartir la información sobre el arresto del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

“Después del proceso electoral de Estados Unidos habrá más detalles y otros seguimientos de este tema, pero qué hemos hecho estos días y en qué estamos : primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de nuestra cónsul general de Cienfuegos desde el primer momento, porque tenemos que garantizar el debido proceso en su defensa y que no se cometan atropellos y abusos.

Segundo, le hemos hecho saber nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país, ya podremos darle otros datos adicionales”, indicó el secretario de Relaciones Exteriores.

“Y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Transcurrida la elección en Estados Unidos pues ya podremos darles otros datos adicionales”, agregó el canciller.

Ebrard Casaubón informó que el descontento se le comunicó a EEUU de manera verbal y por escrito; además dijo que aún no se conoce toda la investigación por razones procesales.

“En días pasados, verbalmente hace ya una semana y, por escrito, con su modalidad, la última fue ayer…

No. Yo creo que toda la investigación no la conoce por razones procesales, son en otras etapas en donde se dan a conocer todas las evidencias y la defensa tiene la oportunidad de desvirtuarlas o combatirlas y, desde luego, se harán del conocimiento de nuestro país, también”, aclaró.

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que el embajador estadounidense, Christopher Landau, informó nada por disposiciones del Gran Jurado, y subrayó que lo importante era que se le había manifestado dicha inconformidad a EEUU.

“Lo que él (el embajador estadounidense) me señaló simplemente es que, por disposición legal en Estados Unidos, por el Gran Jurado, él no podía comunicar nada, incluso él lo declara en algún medio de aquí de México.

Pero, lo importante es que le manifestamos cuál es el sentir y el opinar de México respecto a esa acción”, señaló Ebrard.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en este caso se deben de tener a consideración tres cosas.

“Es muy importante decir tres cosas que vamos actuar con prudencia por lo que he mencionado porque estamos en vísperas de elecciones, y no queremos que se manipule nuestra postura, política es tiempo y es hacer historia.

Entonces vamos a esperar, ya la semana que viene vamos a informar más , tenemos que actuar con mucha prudencia hemos llevado muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos , tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y queremos seguir teniendo buenas relaciones porque es conveniente para el país.

Dos. Dijimos desde el principio de que si es responsable o no, el general Cienfuegos, nosotros vamos a defender al Ejército Mexicano, que es una institución fundamental del Estado mexicano, y no se pueden hacer juicios a tabla raza, no se pueden culpar a todos los miembros del ejercito, porque se estaría cometiendo una injusticia y además se estaría socavando una institución que es muy importante para la seguridad interna y para la defensa de nuestra soberanía nacional, entonces a nosotros a lo que corresponde a esta administración, el Ejército Mexicano ha significado un gran apoyo, nos ayuda en la operación de la Guardia Nacional, tienen tareas de seguridad pública que son fundamentales…

Y hay lealtad a México de parte de las fuerzas armadas, y el soldado es pueblo uniformado, eso es lo segundo. Y que aún en el caso de que resultara culpable el general Cienfuegos, es un hecho aislado y tenemos que cuidar la institución.

Y lo tercero es que nosotros somos libres, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política para hacer valer los principios fundamentales de no intervención , de autodeterminación de los pueblos y hacer valer lo que somos, un país soberano, nosotros no hemos permitido ningún acuerdo como lo hicieron los gobiernos anteriores, para que participaran agentes extranjeros en asuntos del país”, subrayó el presidente López Obrador.

Fuente: Infobae