“Lleva más de 15 años mintiendo”: ex jefe de información aseguró que Loret de Mola sí sabía del montaje en el caso Florence Cassez

La polémica entorno al caso Florance Cassez y la participación del periodista mexicano Carlos Loret de Mola se volvió a encender cuando el comunicador compartió un video en el que negaba haber tenido conocimiento de que el operativo que se estaba realizando era un videomontaje.

El ex jefe de información del programa que condujo Loret de Mola en Televisa, Juan Manuel Magaña, aseguró en una entrevista con Julio Astillero que el periodista mexicano mentía en sus declaraciones.

Dice yo no fui, yo no me di cuenta, yo no organicé, yo no planeé, yo no me coludí y esta es la verdad. O sea, absolutamente mentiras, pero ya lleva más de 15 años mintiendo

Contó que en el programa de radio que también conducía el periodista se hablaba de nota policíaca, pero que “comenzó a haber mucha intromisión del gobierno en aquel tiempo, sobre todo para querer aparentar o quererse poner medallas sobre el tema policiaco, sobre asuntos del narcotráfico, sobre detenciones”, entre otras cosas.

Por otro lado, señaló que estas intenciones gubernamentales comenzaron a generar un sesgo amarillista que ayudaba a enfocar el foco público en otro tipo de temas. “Así llegó lo del video montaje, específicamente”, dijo y mencionó que se trataba de un mecanismo entre el gobierno y la empresa Televisa.

Al ser cuestionado directamente sobre si tras la transmisión de la detención de Florance Cassez e Israel Vallata se advirtió que había “algo mal” en las acciones tomadas, el ex director de información señaló que “fue una toma de conciencia posterior. Ni siquiera los que estábamos en el programa entendíamos muy bien lo que pasó”.

En cambio, sí aclaró que personajes como Loret de Mola estaban completamente al tanto de lo que ocurría, pues se encontraban más inmiscuidos en esos temas. Por otro lado, agregó que este tipo de prácticas eran comunes, “casi obligatorias” en el actuar cotidiano del programa.

Sobre las declaraciones de Carlos Loret de Mola en las que aseguró haber cometido un “error periodístico”, Magaña dijo que era de esperarse que el periodista mexicano se justificara con esos argumentos y que el periodista tiene trabajado el hábito de mentir en diversas ocasiones por instrucciones también superiores.

El escándalo sirvió en ese momento para mejorar la imagen de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, así como de las de otras instituciones de seguridad del país. (Foto: Reuters)

El escándalo sirvió en ese momento para mejorar la imagen de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, así como de las de otras instituciones de seguridad del país. (Foto: Reuters)

La francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros fueron detenidos hace casi 15 años, en diciembre de 2005, acusados de operar una red de secuestro denominada Los Zodiaco. En el Rancho Las Chinitas, en la carretera México-Cuernavaca, su captura fue realizada mediante un operativo policial televisado en directo por las mayores televisoras del país, entre ellas Televisa.

Sin embargo, el caso terminó revelándose como un montaje orquestado, entre otros, por Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación y hoy preso en Estados Unidos por sus gestiones como secretario de Seguridad Pública. Se trató de un falso operativo que recreó la detención de la pareja para beneficio de las televisoras.

El escándalo sirvió en ese momento para mejorar la imagen de Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, así como de las de otras instituciones de seguridad del país. Más adelante, fue dado a conocer que todo se trató de un montaje en el que Florence e Israel fueron obligados a participar. Sin embargo, ambos denunciaron desde su detención que las autoridades habían sido torturados para acceder a esto.

Fuente: Infobae