En curso, limpia de militares involucrados con Cienfuegos

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó suspender —y en su caso presentar ante las autoridades correspondientes— a los integrantes del Ejército o funcionarios que estén involucrados con el general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos por narcotráfico.

“Quiero decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno o en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y —si es el caso— puestos a disposición de las autoridades competentes, no vamos a encubrir a nadie, ya pasó ese tiempo”, advirtió el mandatario.

El jefe del Ejecutivo aseguró que las fuerzas armadas son instituciones fundamentales, pilares del Estado, tan fuertes que no las debilita ni el involucramiento de un secretario de la Defensa Nacional en casos de narcotráfico.

Reiteró su confianza en los secretarios de Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, y de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval: “Le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general Cresencio Sandoval. Hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos, investigué sus antecedentes sobre la honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles”.

Asimismo, López Obrador reveló que hace 15 días la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, le informó que se hablaba de una investigación que involucraba al general Salvador Cienfuegos.

En la conferencia de Palacio Nacional, el mandatario calificó esta detención de una vergüenza, lamentable e inédita, no solo porque muestra la descomposición del régimen, sino porque comprueba que hubo un narcogobierno y un gobierno mafioso.

“En el caso particular del general Luis Cresencio Sandoval González, lo propuse luego de hacer una investigación a fondo. Y no surge su nombramiento de los que se proponían en ese entonces por parte de la Sedena, es decir, no fue propuesto el general Sandoval por el entonces secretario de la Defensa”.

Fue enfático al señalar que el secretario Sandoval “ha actuado con honestidad y con lealtad a las instituciones y sobre todo con lealtad al pueblo de México.

El Presidente calificó como “un hecho lamentable” la detención del jefe del Ejército durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; mencionó que es una situación inédita, porque esta detención se da por los mismos motivos que el ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, Genaro García Luna.

López Obrador agregó que esta captura muestra el proceso de degradación progresiva que hubo en el país y se está constatando la profundidad de la descomposición al interior de los gobiernos. Además, consideró que servirá para comprender que el principal problema es la corrupción.

“No podemos seguir con un régimen corrupto, de injusticias, de privilegios. Imagínense la vergüenza, que detienen al que fue jefe de la policía con Calderón y ahora al secretario de la Defensa del pasado gobierno. El mensaje que se da hacia afuera. Pero esos no somos los mexicanos, que nadie se equivoque”.

Aun así, pidió no hacer juicios sumarios ni adelantar vísperas, sino esperar a que avancen las investigaciones.

“Esto es una muestra inequívoca de la descomposición del régimen de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal”, apuntó.

El mandatario aprovechó para precisar que hasta el momento su gobierno no tiene ninguna investigación abierta o en proceso contra el general Cienfuegos.

Recordó que hace 15 días, aproximadamente, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, le había informado de la existencia de una investigación contra Cienfuegos relacionado al caso de Joaquín El Chapo Guzmán, pero no hay nada contra el militar aquí.

“Esta investigación en EU, a la que hizo referencia la embajadora, que me visitó aquí en Palacio. Hay expedientes abiertos sobre todo el caso de Guzmán Loera y García Luna, hablando de ese caso, me dijo que también se mencionaba que había una investigación que involucraba al secretario de la Defensa en el gobierno de Peña”, explicó.

