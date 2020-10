“Si me toca, sí”: AMLO se comprometió a vacunarse contra COVID en público

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a vacunarse contra el COVID-19 en público, si los médicos de la Secretaría de Salud así lo deciden.

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador aseveró que lo haría para “para darle confianza a la gente de que tenemos que protegernos”.

“Si está en diciembre la vacuna, claro que me vacuno aquí. Siempre y cuando los médicos decidan que me corresponde, porque se va a definir a quiénes primero. En otras partes están decidiendo que primero sea el personal médico que está en hospitales COVID, para protegerlos y se toma en cuenta también la edad, ahí podría yo entrar y la vulnerabilidad si tiene una enfermedad crónica. También ahí entro porque pues soy hipertenso.. quienes tienen diabetes, adulto mayor.. pero sí me vacuno, también para darle confianza a la gente de que tenemos que protegernos”, dijo.

Aseguró que es “importantísimo” que se tenga la vacuna “y podamos prevenir esta enfermedad que tanto ha daño ha causado, sería realmente todo un acontecimiento que se empiecen a vacunar los mexicanos y el que todos nos vacunemos, desde luego de conformidad con la estrategia que van a definir los especialistas como quedamos”, señaló.

Destacó que le llamó la atención que el día (miércoles 13 de octubre) que se realizó la exposición de la información sobre las vacunas que se están adquiriendo con las distintas empresas y gobiernos “me llamó la atención que el representante de una empresa china, de Can Sino (Biologics), habló no de una fase de prueba, sino habló de que íbamos a tener la vacuna en diciembre, claro una cantidad.. no es de que se va a terminar la fase de investigación, sino me dio la impresión de que ellos ya tienen la vacuna”, destacó.

“Y ahorita quiero constatar de que va a estar la vacuna en diciembre, lo cual significa un avance, porque no es el periodo de prueba o la última fase del proceso de prueba o de investigación, sino que ya en diciembre, segundo se comprometió tendríamos ya nosotros las vacunas, sería también cuestión de preguntar”, dijo.

Luego de ver el video de una parte de la intervención del CEO de Can Sino del pasado 13 de octubre, el mandatario reiteró que la vacuna llegaría a México en diciembre.

“Sí, así es.. desde diciembre, dijo que ya se está aplicando en el Ejército chino… Entonces si está aquí en diciembre, nos aplicamos la vacuna”, reiteró.

De acuerdo con las autoridades sanitarias federales de Salud, hasta este jueves 15 de octubre, en México ya suman 834,910 casos acumulados de COVID-19, mientras que el número de defunciones llegó ya a 85,285 (387 más que las registradas el día anterior).

José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, informó que para esta semana 40 de la pandemia y día 138 de la Nueva Normalidad, se registran más de 2,000 defunciones sospechosas que podrían sumarse al total en las próximas horas. También contabilizaron 994,695 casos negativos, 45,152 sospechosos con posibilidad de resultado y pacientes 608,158 recuperados de un total de 2,144,441 valoraciones médicas.

Detalló que la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos estimados (con fecha de inicio de los últimos 14 días por el índice de positividad, por entidad y semana epidemiológica). A nivel nacional se calculan 41,995 contagios.

Las 10 entidades que presentan mayor número de casos acumulados son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Veracruz, Puebla, Tabasco, Tamaulipas y Jalisco. En conjunto conforman más de la mitad (63%) de todos los casos acumulados registrados en México.

