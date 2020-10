Aprueba INE tercera encuesta para dirigencia de Morena y define encuestadoras que la realizarán

El INE aprobó este martes la realización de una tercera encuesta para definir al dirigente de Morena, luego de que en la segunda resultaran empatados Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.

En la sesión del Consejo General, la consejera Claudia Zavala indicó que el levantamiento se llevará a cabo a partir del viernes 16 de octubre hasta el jueves 22 de octubre, para entregar los resultados el 23 de octubre y estos se den a conocer a más tardar el sábado 24.

En su turno, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, recordó que el pasado 20 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que le correspondía a ese instituto realizar una encuesta para, a partir de ésta, definir la presidencia y la secretaria general de dicho partido. Esta última ya quedó definida, con Citlalli Hernández por ‘cuota de género’.

El consejero Ciro Murayama refirió sobre los dos ejercicios que se realizaron que “no es lo mismo preguntar si conoces a alguien a que si le das el respaldo”.

“Es falso decir ‘me quitaron veintitantos por ciento de respaldo’, no, nunca tuviste respaldo, te conocían pero no necesariamente te respaldaban, y todos conocemos a gente a la que no le daríamos nuestro respaldo, en cualquier ámbito de la vida, no es lo mismo conocer que respaldar”, refirió Murayama ante lo dicho por Muñoz Ledo, quien se declaró ganador.

Previamente, se eligió a las empresas Parametría, Covarrubias y Asociados y Demotecnia para la realización de este ejercicio.

Según fuentes cercanas al proceso, esta tarde se reunirán los representantes de dichas casas encuestadoras con expertos de la UNAM y una comisión del INE para avanzar en la organización de la tercera encuesta.

Hoy aprobamos en el @INEMexico el acuerdo por el que se ordena la realización de una nueva encuesta abierta para definir la presidencia del partido MORENA. Aquí, algunas precisiones importantes sobre este proceso ordenado por el Tribunal Electoral. pic.twitter.com/Yb9t3y3YWm — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) October 13, 2020

Fuente: Aristegui Noticias