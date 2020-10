5 series documentales (en Netflix) que te van a interesar si ya viste ‘El Caso Watts’

De vez en cuando, los documentales basados en hechos reales son lo que nos mantiene entretenidos cuando ya fue suficiente, de comedia, romance, terror o cualquier otro género de ficción. Sí, a veces una dosis de realidad es lo que nos engancha entre la amplia oferta del streaming y son historias que, aunque cueste trabajo creerlo, no tienen una pizca de invención por parte de algún experimentado guionista.

‘El Caso Watts’ fue uno de los últimos lanzamientos de Netflix y se ha mantenido en tendencia durante las últimas semanas. Cuenta la historia de un padre que arrebató la vida de sus dos hijas y su esposa conmocionó a Estados Unidos en 2018 y ahora al mundo entero desde nuestras pantallas.

Los crímenes reales se han convertido en un género más que se puede explorar a través de documentales que nos enseñan lo compleja que puede llegar a ser la mente humana. Si quieres más de estos contenidos, aquí te mostramos un listado (disponibles en dicha plataforma de streaming).

La desaparición de Madeleine McCann

Esta serie documental de 8 capítulos narra a profundidad uno de los casos de desaparición más mediáticos de principios del milenio. Madeleine McCann, un niña de tres años, hija mayor de Kate McCann y Gerry McCann, desapareció un 3 de mayo de 2007 en unas vacaciones que su familia pasaba en Portugal. Esta producción no cuenta con testimonios de los padres, pero sí de los involucrados en la investigación, misma que se ha extendido hasta 2020 con un sinfín de matices, pistas y leyendas a su alrededor.

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy

La miniserie de cuatro capítulos es una de las más profundas respecto a uno de los asesinos seriales más famosos de todos los tiempos. Ted Bundy confesó haber asesinado a 36 mujeres estadounidenses y en esta docuserie escuchamos su voz en unas cintas que, hasta el momento de su estreno, no se conocían. Es uno de los productos más completos de este personaje, pues explora su vida cronológicamente, de la mano de imágenes de archivo, testimonios de investigadores involucrados y, por supuesto, la propia voz de Ted Bundy.

Justicia para el pequeño Gabriel

Nuevamente nos encontramos ante un formato de miniserie sobre un crimen de la vida real. Gabriel Fernández fue un niño de origen latino residente de Los Ángeles, su caso causó indignación luego de darse a conocer que su madre y su padrastro abusaron físicamente de él durante ocho meses hasta terminar con su vida. La docuserie expone la negligencia del sistema de protección social para el pequeño, pues se evidencia que no hubo acciones por parte de las autoridades que garantizaran su seguridad. Ha sido una de las producciones más comentadas de Netflix.

El proyecto Williamson

Basado en el libro The Innocent Man: Murder and Injustice in a Small Town del escritor John Grisham, esta serie documental con algunos tintes de ficción, explora la historia de dos asesinatos cometidos durante los años 80 en Ada, Oklahoma. A Debbie Sue Carter le arrebataron la vida en 1982 y a Denice Harraway dos años después. Ambos crímenes fueron conectados por las autoridades y el documental se dedica a plantear los vacíos en el sistema penal y la interrogante de si realmente fueron los culpables los hombres a quienes enviaron a prisión.

Asesino confeso

En cinco episodios se cuenta la historia del asesino, Henry Lee Lucas, cuya historia adquirió relevancia cuando fue detenido y acusado de tres asesinatos, pero posteriormente confesó más de 100 crímenes. Sin embargo, las investigaciones, evidencias y cronogramas de la prensa que cubría el caso, comenzaron a contradecir sus afirmaciones, dando como resultado uno de los casos más complejos y sonados de los años setenta.

