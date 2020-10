Coutinho: “Estoy con el triple de deseo de trabajar”

Philippe Coutinho fue uno de los destacados en la goleada de Brasil ante Bolivia (5-0), marcando uno de los tantos de la selección brasileña, y el centrocampista del Barça compareció en rueda de prensa para confirmar que está atravesando un gran momento y que quiere recuperar su mejor nivel.

“Estoy viviendo un momento muy lindo. Es un año que apunto a muchas cosas personales y, lo más importante, a lo colectivo. Puedo decir que volví a España con muchas ganas, con el triple deseo de trabajar y hacer que las cosas sucedan a mi favor. Eso es lo que trato de hacer aquí también en la selección, llevar mi intensidad al límite para lograr grandes cosas dentro de los partidos”, dijo Coutinho en la concentración de la selección brasileña, donde también destacó su mejora en el aspecto físico.

“Tuvimos algunos cambios en la parte física. Yo, en particular, me siento bien así. Por supuesto, siempre con ganas de mejorar. Lo que aprendí en el Bayern y lo que puedo destacar es el trabajo. Solía ​​ser así, pero si hoy tengo que trabajar tres, cuatro veces más de lo normal, lo haré y lo hago. He estado trabajando mucho en la parte física y me he ido sintiendo muy bien. En el Bayern se llevan mucho por este lado de la intensidad, el entrenamiento, y ves que muchos deportistas han evolucionado en esta parte”, sentenció Coutinho, que espera que estos partidos con la selección sirvan para coger sensaciones con vistas al Mundial de Qatar.

“En las últimas eliminatorias hicimos un buen trabajo. Pero, obviamente, ahora tenemos más tiempo juntos. La gente quería ganar otro Mundial, teníamos condiciones. Hicimos un gran partido con Bélgica, pero no pudimos ganar. Pero los Clasificatorios son una oportunidad para empezar bien nuestro camino hasta el Mundial 2022”, apuntó Coutinho, que ha recuperado la sonrisa.

