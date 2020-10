Empresas deberán pasar por revisión del SAT para participar en Buen Fin 2020: SE

Para que las empresas y comercios interesados en participar en la décima edición de El Buen Fin 2020 puedan entrar al programa sin contratiempos, deberán pasar por la supervisión de autoridades fiscales como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y demostrar que cumplen con sus obligaciones, reveló la Secretaría de Economía (SE).

En videoconferencia el Jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la SE, Jorge Eduardo Arreola Cavazos, hizo un llamado a las empresas y comercios que buscan participar para que tengan todas sus obligaciones fiscales al corriente ya que hay requisitos que deben cumplir.

“El registro a diferencia de lo que ocurría en antes del inicio de esta administración el registro solamente requería incorporar unos datos de identidad y con eso quedaban registrados, ahora quiero pasarles el mensaje a todos, tengan la precaución de procurar registrarse con la mayor anterioridad posible, porque desde el año pasado el registro al Buen Fin, está sujeto al cumplimiento de tres requisitos de tipo fiscal”, señaló.

Explicó que parte de los requisitos es que las empresas deben contar con un registro federal de causantes válido, así como tener el buzón fiscal activado, y tener la opinión de cumplimiento y obligaciones positivas, “esto lo hicimos repito desde el año pasado, pero ahorita lo que quisiera simplemente decir que hay que tener cuidado con eso”.

“Entonces dado que el registro se va a limitar a eso, y que insisto este año es particularmente difícil, se puede reflejar también sobre los niveles de registro, el objetivo es al menos tratar de alcanzar niveles de ventas de registro similares a los que hoy tenemos, y reiterar, que los registros es importante que los hagan porque la razón social y el SAT, dará una palomita a cada uno”, resaltó.

Agregó que el SAT será el encargado de señalar qué empresa procede o no al registro, “no comparte mayores datos fiscales, solamente palomea o no, y en el caso de que no palomea, tiene todavía mucho tiempo para acudir al SAT, y regularizar su situación este tema no es un tema de fiscalización ni se puede utilizar para tales fines”.

Más información: MILENIO