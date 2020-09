Llama Mario Delgado a mantener la unidad en torno al Presidente de la República

• Morena debe ser un partido que apoye a Andrés Manuel López Obrador ante los embates de la derecha, debemos estar de su lado y de la gente.

• La continuidad de la transformación ahora depende de nosotros, de que mantengamos el sueño de un país diferente, sin corrupción, sin pobreza, sin violencia.

Oaxaca, Oaxaca, 12 de septiembre de 2020.- Hoy le corresponde a la militancia y a todo el loprezobradorismo garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación, por eso es necesario mantenernos unidos en torno al Presidente de la República y que mantengamos el sueño de un país diferente, sin corrupción, sin pobreza, sin violencia, sostuvo el diputado Mario Delgado Carrillo.

En el marco de su visita al estado de Oaxaca para dar a conocer sus propuestas para la dirigencia nacional de Morena, el legislador hizo un llamado enfático a integrarse como un solo equipo para seguir siendo un apoyo importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Resaltó la necesidad de conformar un partido para que siga la lucha contra la corrupción, para que siga la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, para que logremos pacificar a nuestro país, que no haya más violencia contra las mujeres y que primero siempre se ponga por delante a quien más lo necesita.

“De eso se trata la Cuarta Transformación, y nuestro partido tiene la obligación de impulsarla, de estar al lado de la gente, de estar al lado de nuestro Presidente, ayudándolo a combatir los embates de la derecha, de aquellos grupos formados por la corrupción que quisieran descarrilar a nuestro proyecto, pero que no lo van a lograr”, manifestó.

Acompañado por diputados locales y federales, así como senadores de la República, Delgado Carrillo llamó a la militancia a hacer consciencia sobre el momento histórico que vivimos y la gesta histórica que durante más de 20 años encabezó Andrés Manuel López Obrador para derrotar a los gobiernos corruptos, a la mafia que se empeñaba en saquear a nuestro país.

“Él ya logró esa revolución pacífica en las urnas en julio del 18, que vamos a recordar por siempre en la historia de nuestro país; pero la continuidad de ese proyecto, de ese movimiento depende de todos nosotros, de los militantes, de los simpatizantes, de todo el lopezobradorismo, de que mantengamos el sueño de un país diferente, sin corrupción, sin pobreza, sin violencia”, aseveró.

Mario Delgado afirmó que el proyecto transformador es mucho más grande que cualquier interés personal o particular, por lo que es preciso meter el acelerador a fondo, “no puede Morena distanciarse o, como algunos señalan ‘no, es que Morena debe tener su proyecto y puede diferir del Presidente’. No, el Presidente Gobierno con el proyecto de Morena”.

El diputado señaló algunas de sus principales propuestas en caso de ser electo presidente nacional de Morena, como la de devolver el 50 por ciento de las prerrogativas del partido para la compra de vacunas contra el Covid.

“No podemos permitir tener tanto dinero, no estamos de acuerdo en eso; nos toca por ley, pero no lo queremos, puede tener un fin mucho más útil que es la salud de la gente. En esta pandemia no hay un mejor uso, no hay nada que se compare con tener salud, con protegernos”, dijo.

Recordó que en la Cámara de Diputados se presentó nuevamente una iniciativa para reducir el financiamiento a partidos políticos, “vamos a ver si la posición sigue diciendo que sí, pero a la hora de votar, vota en contra. Que la gente esté muy atenta, para que vean quién está con el pueblo y quién no. Por eso Morena es diferente”.

Otra propuesta que destacó es la apertura de espacios para los pueblos indígenas, y refirió la propuesta de la senadora Susana Harp con la que se reconoció el valor de los pueblos originarios, pero también de los pueblos afromexicanos, que durante mucho tiempo estuvieron invisibilizados.

Asimismo, subrayó el impulso que se dará a las mujeres, a la erradicación de la violencia política de género y en ese sentido invitó a considerar a su compañera Donají Alba Arroyo, quien busca encabezar la Secretaría General del partido y quien se ha dedicado por muchos años a la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres.

Finalmente, Delgado Carrillo reiteró entre sus propuestas la reimpresión del periódico Regeneración, la creación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la actualización de los estatutos a la nueva realidad del partido, pero la más importante, dijo, es la unidad.

“Ponernos a trabajar ya en lo más relevante que es organizar a la gente, la fuerza de Morena es el pueblo organizado y ésa va a ser nuestra principal, propuesta”, agregó.