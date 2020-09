Llama SSO a no relajar las medias sanitarias contra el COVID-19, el virus continúa activo en la entidad

• Los SSO convocan a la población a estar alerta de los síntomas de COVID-19 y actuar a tiempo para evitar complicaciones respiratorias a causa de esta enfermedad

Oaxaca de Juárez, Oax, 5 de septiembre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) hacen un llamado a la población a no relajar las medidas sanitarias contra el COVID-19, pues, aunque el ritmo de contagio ha disminuido, la enfermedad continúa activa en la entidad y es necesario la participación de todas las personas, principalmente de las áreas metropolitanas.

El subdirector general de la institución, Juan Carlos Márquez Heine, explicó que el nuevo coronavirus en la mayoría de los casos produce síntomas ligeros, como son perdida de olor y sabor similares a los de una gripe. No obstante, en algunos grupos de la población en los que la carga viral ha sido alta y coincidente con un sistema inmunitario debilitado (edad avanzada, enfermedades del sistema inmune u otras patologías), provoca insuficiencia respiratoria grave.

“Estos pacientes presentan cifras de oxígeno muy bajas, debido a una muy importante inflamación en los pulmones, la cual impide la entrada necesaria de oxígeno a todo el cuerpo, por lo que se requiere de la intubación y conexión a ventiladores mecánicos para conseguir evitar el agotamiento y proporcionar una oxigenación adecuada a los tejidos, hasta la recuperación del padecimiento”, dijo.

Sin embargo, detalló que aproximadamente el 40% de las personas que llegan a utilizar ventilador mecánico muere, incluso si han recibido un tratamiento médico intensivo. Este procedimiento se realiza cuando las demás alternativas de aporte de oxígeno (puntas nasales, mascarilla reservorio) no han tenido el éxito esperado.

El funcionario indicó que entre las secuelas de la ventilación mecánica se encuentran: dolor para la deglución, neumonía por aspiración, traumas psicológicos que requerirán terapia y pérdida de masa muscular.

De ahí la importancia de extremar las medidas de protección. “Hasta que no exista vacuna o un tratamiento comprobado efectivo no se debe bajar la guardia, aún no es momento de confiarse, la forma más sencilla e importante para evitar el contagio del virus, es el lavado de manos de manera frecuente con agua y jabón, evitar tocarse el rosto, sana distancia, así como el uso y desecho correcto del cubrebocas”, apuntó.

Finalmente, Márquez Heine mencionó que, si se tiene paciente en casa y presenta desorientación, dedos morados, piel fría acompañada de sudoración y con la respiración rápida o algún grado de esfuerzo respiratorio, se debe llevar de manera inmediata a urgencias.