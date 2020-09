El 65% de los mexicanos cree que las políticas de López Obrador reducen la corrupción

No hay duda que la lucha contra la corrupción es una de las banderas que enarbola Andrés Manuel López Obrador. La forma en la que encara la que fue una, si no la principal, promesa de campaña siempre se ha puesto en entredicho. A más de dos años de su victoria electoral, ante el que será su segundo informe de gobierno, el compromiso del presidente mexicano va agarrando forma entre la población. El 64,7% de los mexicanos considera que las políticas del actual Gobierno están sirviendo para reducir la corrupción frente a un 32% que cree lo contrario, según una encuesta de SIMO Consulting para EL PAÍS.

La necesidad de terminar con la corrupción y la impunidad que la acompaña, una de las lacras de la política, se percibe también en la confianza que los ciudadanos dan al actual Gobierno, en un contexto marcado por la investigación al ex director general de Pemex Emilio Lozoya. Cuando se les pregunta cómo afectaría a su opinión sobre la Administración si diese un giro y decidiera no perseguir actos de corrupción en sexenios anteriores, el 69,6% asegura que cambiaría de manera negativa. No obstante, sí se percibe también una sensación de doble rasero, aunque no haya habido un caso similar al de Lozoya de alguien cercano a López Obrador. El 60,6% de los consultados siente que el Gobierno no persigue de la misma forma todos los casos.

El combate a la corrupción se ha situado en primera línea de debate en el último mes tras la extradición Emilio Lozoya, detenido el pasado año en España. En las 63 páginas de su declaración ante la Fiscalía, Lozoya acusó de recibir grandes cantidades de dinero a 16 políticos, entre ellos tres expresidentes -Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari-, además de exsecretarios, gobernadores en activos y una decena de dirigentes de todo el espectro político. Pese a que ha copado la actualidad del país durante el último mes, aún hay un 35,6% de la población que asegura no conocer el caso Lozoya, frente al 64,4% que está al tanto del mismo.

