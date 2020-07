López Obrador aseguró que la invitación a Trump para visitar México “está abierta”

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aseguró que está abierta la invitación para que su homólogo estadounidense Donald Trump visite México, sin embargo, destacó que esto no será posible en un corto plazo debido al proceso electoral que se vive en la Unión Americana.

“Desde luego que está abierta la invitación para que visite México el presidente Trump, es un gesto de amistad de parte nuestra, sin embargo, por las circunstancias electorales no hay posibilidades por ahora de que nos visite. Consideramos que era el momento de hacer esta visita por el tratado (T-MEC), era el tiempo oportuno”, señaló.

“Decidimos ir porque ya van a intensificarse las campañas en Estados Unidos, después de las convenciones de los partidos entonces sí ya es un proceso primordialmente electoral, entonces ya no podemos intervenir, no es conveniente, no es prudente, no es adecuado”, destacó.

En su tradicional conferencia en Palacio Nacional, el mandatario mexicano fue cuestionado si habló del tema del muro fronterizo con Donald Trump, a lo que López Obrador señaló que fue un tema que no se trató.

“Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de países independientes y democráticos mediante el diálogo, pero que no era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar, que agradecemos que no se haya abordado en lo público”, dijo.

Sin embargo, reveló que en la cena sí hubo alguna mención sobre el tema del muro.

“En la cena sí hubo una expresión pero no con propósitos de imponer nada. En los público se abordó básicamente lo del Tratado, se habló también sobre la cooperación de enfrentar la pandemia (…)”, señaló.

A pregunta expresa de si debe mejorar el trato del gobierno y del presidente Donald Trump a los paisanos mexicanos, López Obrador aseguró que se vive una nueva realidad y no se puede continuar con la misma actitud de otros tiempos.

Es por eso que celebró que se inaugure esta nueva etapa en la relación con Estados Unidos y el trato hacia los paisanos que viven en ese país.

“Deseo con toda mi alma que continué este trato respetuoso a los paisanos, eso si lo dijimos, de eso si se habló de la agradecer el que se trate bien, como lo merecen nuestros paisanos, en ella también va implícito a todos los migrantes del mundo, es pensar más en la fraternidad universal”, enfatizó.

FUENTE: INFOBAE