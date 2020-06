México saldrá pronto de la crisis económica: López Obrador

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que en el mes de junio se perdieron solamente 70 mil empleos formales, por lo que de seguir así la tendencia en julio no habrá más pérdida de empleos en el país.

En el mensaje grabado en Palacio Nacional, el presidente volvió a insistir en que el país saldrá pronto de la crisis económica por todas las medidas de apoyo se han brindado a los más necesitados durante la emergencia sanitaria a través de créditos y programas sociales.

Dijo que con los datos que cuenta, puede asegurar que se cumplirá su pronóstico de que sólo un millón de empleos serán los que hayan desaparecido con motivo de la epidemia del covid-19 en el país.

Se va a cumplir nuestro pronóstico y no solo es optimismo porque ya estoy revisando cifras y puedo adelantarles, por ejemplo en abril se perdieron 555 mil empleos de los trabajadores inscritos en el seguro social; en mayo la pérdida fue menor, se redujo a 345 mil empleos y en lo que va de junio de acuerdo a datos preliminares, ya solo son 70 mil empleos; ¿qué pienso? Que ya julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, me refiero a la economía formal, se va a mantener, vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el IMSS”, detalló el presidente.

Incluso, destacó el hecho de que con todo y la epidemia por el covid-19, las remesas durante el primer semestre de este 2020 reflejarán un 10 por ciento más de aumento en comparación al semestre del año pasado.

De enero a junio el incremento de las remesas va a llegar al 10 por ciento, a pesar de la crisis económica y de la pandemia; entonces esto significa reactivar la economía de nuestro país porque este dinero llega a bajo, como a 10 millones de familias pobres en México, vamos adelante, vamos a salir”, indicó López Obrador.

Finalmente, aseguró que su gobierno seguirá combatiendo la inseguridad y la corrupción en el país.

FUENTE: EXCELSIOR