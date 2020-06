Por covid-19, seguirán cerradas playas #Oaxaca

Autoridades de siete municipios costeros de Oaxaca firmaron un acuerdo para determinar no reactivar la actividad turística y mantener cerradas las playas ante la pandemia del nuevo coronavirus Sars-Cov2, que provoca la enfermedad covid-19. Los ayuntamientos de Candelaria Loxicha, Santa María Tonameca, San Miguel del Puerto, Pluma Hidalgo, Santa María Huatulco, Santo Domingo de Morelos, San Pedro Pochutla y Pluma Hidalgo firmaron el acuerdo para evitar más contagios en la zona. “Siendo la costa de Oaxaca la segunda región, de las ocho, que mayor cantidad de turismo recibe al año gracias a la belleza natural que nos rodea, debemos aún ser más responsables en cuanto a las medidas establecidas por los gobiernos estatal y federal”, destacaron en un comunicado conjunto. En tanto, representantes de la Cámara de Comercio de la Zona Costera de Oaxaca se pronunciaron por mantener abiertos los espacios de venta de productos esenciales con medidas sanitarias, como medida preventiva ante la pandemia.

Sin embargo, el presidente municipal del San Pedro Mixtepec, Fredy Gil, anunció la reapertura de sus actividades y de sus playas en el destino turístico de Puerto Escondido para no seguir lastimando la economía de los prestadores de servicios y familias que viven del comercio. Adelantó que las playas que estarán abiertas al público de las 06:00 a 19:00 horas son Playa Bacocho, Punta Colorada, Delfines y Agua Dulce, todas ubicadas en la agencia municipal de Puerto Escondido. De acuerdo con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), se han registrado hasta la fecha 79 casos positivos de covid-19 y nueve9 defunciones en la Jurisdicción Sanitaria de la Costa.

Ciudad de Oaxaca mantendrá medidas preventivas El cabildo de Oaxaca determinó por mayoría esperar hasta el 30 de junio para determinar si reanuda o no las actividades comerciales, hasta en tanto baja la red de contagios por el covid-19, asumiendo que es la zona metropolitana donde se ubican la mayor parte de casos activos. Además, representantes de restaurantes y hoteles señalaron que se deben mantener las medidas de prevención hasta que el semáforo del nuevo coronavirus esté en verde y haya un menor riesgo de contagio. “Estamos en semáforo rojo, mientras no estemos en semáforo verde, no podemos reanudar nuestras actividades, por ello sería poner en riesgo la integridad de nuestras familias”, afirmó Joel López representante del sector hotelero y gastronómico”, señalaron.

FUENTE: MILENIO