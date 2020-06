Coronavirus en México: emprendedores de Oaxaca hacen gel antibacterial con mezcal para donarlo a hospitales

Cuenta Erick Heras que el mundo del mezcal, para quienes desconocen esta bebida espirituosa a base de agave, tiene algunos puntos de contacto con el proceso de destilado del whisky.

Heras traza una línea genealógica con otra bebida popular mexicana y explica que “el mezcal es el papá del tequila”.

Productos complejos en su elaboración y basales de la cultura mexicana, los mezcales poseen una importante tradición en Oaxaca​, uno de los nueve estados mexicanos que ostenta denominación de origen para producirlo.

De allí proviene Erick Heras, que tiene 23 años, es abogado y director de Mezcolatra, la empresa dueña de Mezcal Colores de Oaxaca fundada como un emprendimiento “que maneja el comercio justo con pequeños productores de las comunidades oaxaqueñas”.

Heras es una parte de la creación del gel Saca Veneno junto a Mark Mendoza, quien reside en Estados Unidos y se dedica a la producción, importación de mezcal Mala Idea y de otras bebidas destilada.

Mendoza realiza la entrevista luego de un viaje, en camioneta, desde Houston hasta Arkansas, algo así como ocho horas de manejo que lo dejaron exhausto.

“La idea del gel antibacterial surgió porque un amigo, en Kentucky, tiene una destilería de Bourbon Whisky y la tuvo que cerrar debido a la pandemia, pero se dedicaron a producir alcohol para repartirlo. Me pareció una buena idea y me comuniqué con Domingo, mi ingeniero químico, para que haga una formulación a partir del mezcal”, cuenta Mendoza.

Luego le propuso la idea de producir gel sanitizante a su amigo Erick Heras y lo bautizaron Saca veneno. “El nombre es muy significativo porque significa sacar el mal de las manos. Con Erick unimos fuerzas, capital y equipo para estar en solidaridad con el pueblo mexicano y de Oaxaca. Hemos donado todos los lotes y calculamos alcanzar unas 23 mil botellas en las próximas semanas”, sigue Mendoza.

Las “compras de pánico” y falta de gel antibacterial en México

Erick Heras recuerda que cuando empezó la pandemia “el gobierno no inició la fase de cuarentena ​obligatoria de forma anticipada, entonces fueron los ciudadanos quiénes se adelantaron a encerrarse en sus casas para intentar aplanar la curva de contagios. Empezaron para realizar lo que se llamó compras de pánico. Rápidamente escasearon productos de limpieza, y no tanto de alimentos. Si tú ibas a las tiendas y buscabas gel antibacterial, no había, o sólo te dejaban comprar uno”.

Con este panorama decidieron juntar fuerzas y comenzar la producción del gel antibacterial Saca veneno a partir de la producción de mezcal. “Trabajamos con nuestro ingeniero químico, revisamos la norma de manejo de alcoholes y logramos elaborar un gel de 72%”

Qué es el mezcal

El mezcal y el tequila tienen un punto de partida similar: son bebidas producidas a partir de los fermentos de una piña cocida de agave. “En México la tradición de estas bebidas viene desde la colonia, cuando los españoles traen los alambiques y empieza la búsqueda de desarrollar alcohol –explica Heras–El mundo del mezcal es parecido en los destilados del whisky. Y si lo pudieras contextualizar a una bebida conocida, sería parecido al mundo del vino. Donde el concepto del terroir, que abarca planta, productor y tierra van de la mano, en nuestro caso, para generar los mezcales”.

El plural mezcales es porque en México existen veintidós variedades de esta bebida. “Cada una tiene un sabor diferente, no va a saber igual un espadín, un agave que se cultiva, a otra variedad como el tempestad que necesita hasta 25 años de maduración, que no lo puedes regar y debe estar en condiciones silvestres para que el agave genere azúcares y así un gran mezcal”, señala Heras.

Cómo se produce gel sanitizante a partir del mezcal

El mezcal se puede producir por método ancestral, artesanal o industrial. El primero se realiza con hornos y tinas de barro, lleva más tiempo pero el resultado es el mejor. El método artesanal se realiza en alambiques de cobre y es muy bueno. Y el industrial se realiza con tinas de acero inoxidable.

“Todo mezcal tiene generalmente tres destilaciones –sigue Heras– De la primera sale un elevado porcentaje de alcohol, con altos niveles de metanol y alcoholes pesados no aptos para el consumo. La primera destilación nos sirve para limpiar el alambique, de ahí nosotros decidimos sacar la materia prima para realizar el gel antibacterial que escaseada en las tiendas”.

El riesgo de tomar el gel antibacterial de mezcal

Desde que empezó la pandemia de COVID-19 en México más de cien personas fallecieron por la ingesta de alcohol adulterado. De hecho el gobierno distribuyó gel antibacterial en cárceles y dos internos del Reclusorio Varonil Norte de CDMX lo bebieron para emborracharse y fallecieron.

Coronavirus en México: alcohol adulterado, la otra pandemia

Esto provocó que en varios estados y alcaldías se haya establecido una especie de ley seca, algo que funciona como toda prohibición: aumenta los niveles de ilegalidad en la circulación del producto a través de un improvisado mercado negro.

Aunque no está a la venta, cuentan lo productores de Saca veneno que, de todos modos, generar un procedimiento para evitar que se lo beban “añadimos desnaturalizantes, un producto que provoca un sabor muy amargo. Nuestro gel podrá oler a mezcal, a una bebida de agave súper aromático, pero si llegas a tocar con la lengua será una de las cosas más asquerosas que hayas probado”, concluyen.

Sin embargo, las propiedades curativas del verdadero y buen mezcal, sobre todo para los males del alma están a salvo y quedaron sintetizadas en la poesía popular: “para todo mal, mezcal; para todo bien, también… y si no hay remedio: litro y medio”.

FUENTE: CLARIN INTERNACIONAL