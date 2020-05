Primer caso y es asintomático en Ixtlán de Juárez; ‘sabíamos que algún día nos iba a alcanzar el virus’

Hasta hace unos días Ixtlán de Juárez era considerado como uno de los “municipios de la esperanza” en Oaxaca. Hoy, sale de la lista tras confirmar su primer caso positivo de Covid-19, se trata de un paciente asintomático lo que alerta aún más a esta comunidad situada en la Sierra Norte, y es que según las autoridades de salud los casos donde la persona no presenta síntomas representa una “bomba de tiempo” para el resto de la población.

En un mensaje difundido a través de redes sociales del ayuntamiento de Ixtlán de Juárez, el edil Luis Pacheco Rodríguez admitió con aflicción que estaban conscientes de que “algún día el virus los alcanzaría”, al ser una población que cuenta con diversos servicios, entre ellos un hospital regional que opera en beneficio de decenas de comunidades zapotecas y chinatencas.

“Al ser la cabecera Distrital y en virtud de ser el centro de intercambios comerciales, bancarios y al contar con el único Hospital Comunitario con un servicio constante, estábamos con el riesgo latente de algún contagio, situación que todas las comunidades hemos tenido. Sabíamos que algún día nos iba a alcanzar el virus”, refirió el munícipe al señalar que la persona que dio positivo a este patología vírica ya se encuentra en aislamiento.

Sin embargo, la preocupación asciende en esta población ya que al tratarse de un caso asintomático y de acuerdo a las proyecciones emitidas por las autoridades de salud, los pacientes que no presentan síntomas representan un peligro constante, toda vez que al no contar con sintomatologías realizan sin ninguna precaución sus labores y esto expone a otras personas que sí podrían contagiarse y según se encuentre su sistema inmunológico puede tener o no complicaciones.

Ante este panorama, las autoridades del ayuntamiento de Ixtlán de Juárez anunciaron que redoblarán las medidas sanitarias que han realizado desde el inicio de esta pandemia, y que ha resultado efectivo ya que a dos meses del brote de la Covid-19 en el estado, esta cabecera distrital no había presentando casos hasta este sábado. También pidieron a poblaciones circunvecinas reforzar sus filtros sanitarios y de ser posible resguardar a sus habitantes hasta que el semáforo epidemiológico indique luz verde.