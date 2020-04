Empresario oaxaqueño hace propuesta para recibir ayuda y salvar los empleos en el país que se están perdiendo a causa del Covid-19

“Después de tanto caminar en la vida , hoy me siento comprometido con mi país, con mi tierra y conocer el sufrimiento y el esfuerzo de cada mexicano me dan ganas de ser revolucionario, sin embargo tengo la virtud de ser optimista y tratar de aportar lo mejor de mi experiencia para que en momentos críticos podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros, lo mexicanos, y no convertirnos en denostadores del sistema político y económico que hoy vivimos, sino en aportadores de ideas que nos ayuden a enfrentar la crisis que hoy estamos viviendo cada mexicano, sin distingo de posición política o económica.

Hoy tengo la oportunidad de expresar un momento de lucidez en mi mente, por lo que considero oportuno mencionarlo a continuación:

La economía está colapsando después de los sucesos de esta pandemia que nos agobia a nivel mundial y nacional, mi México sufre y los mexicanos la padecemos y hoy el gobierno necesita de todos nosotros para enfrentarla, hoy no podemos solo criticar, hoy podemos aportar lo mejor de cada mexicano para contribuir a su solución, por lo que propongo lo siguiente para mantener un equilibrio adecuado en tema económico para nuestra nación, y que a continuación detallo:

Los empresarios grandes, medianos y pequeños estamos enfrentando un reto, un reto en condiciones diferentes políticamente hablando, muy diferentes, pues la percepción del gobierno federal del empresario es de un ser abusivo y ventajoso. Considero que hoy es momento de apoyarlos financieramente de una manera simple y muy sencilla pues hoy gritamos ayuda, pero ayuda bajo reglas claras de operación de los programas lanzados para este objetivo y que podrán de manera clara ayudar a todos los que hoy piden una ayuda económica para salvar su micro y pequeña empresa.

Propuesta:

Esta propuesta será dividida en tres apartados según el tipo de contribuyente, del cual el gobierno federal, estatal o municipal los tenga registrados, y lo podría otorgar de la siguiente manera:

1.- Contribuyente formalmente establecido que cuenta con un RFC registrado ante el Sistema de Administración Tributaria, le será otorgado un recurso directamente ministrado por la federación a sus cuentas fiscales, mismo que bajo reglas claras de operación no podrá ser utilizado para otros fines más que para pago de nómina de sus empleados, y que será considerado a pagar NO A FONDO PERDIDO COMO EN OCASIONES ANTERIORES, sino será considerado como un CRÉDITO FISCAL supervisado por el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), y que deberá ser cubierto en los términos y plazos previamente establecidos, y que en caso de no ser cubierto, será sancionado de acuerdo a la legislación que en materia fiscal corresponda, y esto propiciará que ningún empresario pueda disponer a su libre albedrío del destino que deba darle, pues es un recurso que al final deberá pagar a la Federación.

2.- Contribuyentes que no cuentan con RFC pero están registrados en cada H. Ayuntamiento de cada municipio del país y que realiza pagos por derechos, productos o aprovechamiento y que está debidamente registrado en las bases de datos de cada Municipio.

Dicho financiamiento o apoyo económico también deberá ser considerado un crédito fiscal y así propiciar su pago obligado a la Federación, Estado o Municipio, y que en caso de no realizarlo se harían acreedores de las sanciones establecidas en las leyes vigentes.

Es importante mencionar que deberán ser establecidas las reglas de operación, como plazos razonables para iniciar su pago y la capacidad económica de cada contribuyente.

3.- Y por último, las personas que habitan comunidades rurales y que producen, transforman o cultivan bienes o servicios rurales y que no cuentan con ningún registro fiscal y que es su forma de vida para su propio sustento y de su familia y que no pueden acreditar su participación en la contribución al Producto Interno Bruto del país, y que hoy requieren un apoyo para poder subsistir y enfrentar esta contingencia que nos invade, todos ellos podrán acceder a un financiamiento a través de sus autoridades municipales que deberán recibir los recursos vía secretaría de finanzas del Gobierno del Estado al que correspondan, por conducto del incremento de sus participaciones en un apartado especial como subsidio extraordinario por la contingencia.

Hoy proponer es mejor que cuestionar.



Atentamente



Julián Rodríguez Morales



Empresario Oaxaqueño”.