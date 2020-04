Repatriarán cadáveres de dos oaxaqueños que murieron en EU por coronavirus

La directora del Instituto del Migrante Oaxaqueño, Aida Ruiz, informó que serán repatriados los cadáveres de dos migrantes que murieron de coronavirus en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La funcionaria dijo que ya se inició con la trámites de traslado de los cuerpos, a través de la cancilllería donde se espera aplicar un protocolo sanitario de tipo pandémico para este tipo de casos. La funcionaria detalló que son los primeros casos reportados, luego de decretada la fase de contingencia mundial por la propagación del covid-19.

En tanto familiares de los oaxaqueños fallecidos en Estados Unidos buscan repatriar los restos de los connacionales y para ello ya realizan la recaudación de fondos. De acuerdo con los familiares, los dos oaxaqueños vivían y trabajaban en Nueva Jersey y eran originarios de Santa Catarina Yosonotú, en la región Mixteca. Sheila Cruz Morales, sobrina de las dos víctimas hizo una petición a través de la plataforma GoFundMe para poder recaudar fondos y apoyar en el traslado y trámites a sus familiares.

La joven expuso que su tío Javier Morales falleció el 6 de abril y su otro tío Martín Morales, el 7 de abril. “Ambas pérdidas fueron causadas por el virus covid-19, en las últimas 24 horas he pasado de perder a un tío, ahora a dos”, expuso, al reiterar su petición de apoyo económico. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha confirmado la muerte por covid-19 de por lo menos 181 mexicanos en Estados Unidos. Según la dependencia el área más afectada dentro del llamado epicentro nacional de la pandemia es la ciudad de Nueva York. Llaman a no cruzar la frontera Autoridades de Oaxaca lanzaron un llamado urgente a las poblaciones migrantes a no intentar cruzar la frontera entre México y Estados Unidos ante la pandemia por el covid-19. La directora del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante exhortó a la comunidad a evitar el cruce fronterizo e indicó que Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en repatriaciones de migrantes.

Fuente: Milenio