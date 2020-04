De hipócritas y aduladores, historias de gabinete

*Capturan a Juan Vera Carrizal

*Siguen la estrategia de golpeteo al gobernador

*Se ampara nuevamente el secretario de administración

“A una inteligencia pervertida, cualquier cosa la corrompe.”

Ovidio.

Luego de meses de una búsqueda infructuosa para localizar al empresario gasolinero Juan Vera Carrizal y durante los cuales la presión social hacia el gobierno y la exigencia de resultados hacia las autoridades encargadas de la procuración de justicia marcaron la agenda del caso en el que se presume la responsabilidad de Vera Carrizal en el ataque contra María Elena Ríos Ortiz a finales del 2019, la mañana del lunes 6 de abril la Secretaria de Seguridad Pública y no la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (aunque más tarde en rueda de prensa anunciaron trabajo conjunto) a través de una serie de fotografías y un video presentaron al empresario prófugo de la justicia quien llegó a la sede del C4 a “entregarse voluntariamente”, este hecho generó diversas reacciones, sobre todo en las redes sociales donde muchos acusaron simulación, pose y falsedad por la forma en la que se presentó y recibieron al empresario, pero lo que si es cierto, es que el bono por la captura, detención o entrega de Vera Carrizal, le llega en buen momento al gobernador Murat y al gabinete de seguridad que habían sido fuertemente cuestionados por los nulos resultados y por raro que parezca da la impresión que a muchos la noticia les amargo el dia, aquellos que antes pedían la captura ahora no les gusto la forma, en fin como decía un personaje del pasado: “ningún chile les embona”, el proceso no ha terminado, aún sigue su curso.

Mentes malintencionadas han querido distorsionar lo expuesto en este espacio informativo en el pasado, pero como lo dijimos hace meses, condenamos este tipo de actos cobardes que lastiman profundamente a la sociedad, el ejercicio periodístico en la actualidad no se ejerce para defender a nadie sino para exponer hechos ante la sociedad y formar criterio, y es necesario que esa misma sociedad en casos como este que tanto la ha convulsionado recupere la confianza en las autoridades, el caso ha dado mucho de qué hablar pero al final se debe llegar a la verdad, al fondo del asunto no debe quedar ninguna duda y se debe castigar con todo el peso de la ley a quien o a quienes hayan planeado y ejecutado tan siniestro plan contra la saxofonista oaxaqueña, al tiempo lo veremos.

Traición la moneda de cambio

Desde 2011 La Mula de Blancas se ha convertido en un espacio critico desde el cual se ha generado diálogo y opinión, hemos contrastado posturas y abordado temas de toda índole, la mayoría de nuestras colaboraciones han sido polémicas y controvertidas, dado que nuestra línea editorial ha estado marcada siempre por una óptica mordaz e irreverente la cual ha posicionado nuestras opiniones en diversos medios y en el agrado de nuestros lectores.

Después de nuestra ultima entrega donde expusimos la forma grotesca en la que desde el IEEPO se dispone de importantes recursos para ser destinados a negocios vinculados a los intereses económicos del director a través de sus familiares y socios, y que con su anuencia se han desviado recursos de la nómina educativa para montar una “estrategia” mediática de golpeteo, que ataca de manera sistemática a diversas figuras públicas incluyendo de manera directa al gobernador Alejandro Murat y a su administración, confirmamos lo dicho en este espacio, la cloaca en el IEEPO comenzó a destaparse y la respuesta obvia e iracunda generó una oleada de mensajes y ataques en redes sociales con la intención de desviar la atención de esos señalamientos y confundir a la opinión pública, NO FUNCIONÓ.

A pesar de que nuestra labor informativa ha sido incómoda para muchos que quisieran que callaramos sus corruptelas, durante todo este tiempo ningún personaje había sido tan intolerante e irascible como el director del IEEPO, y es de entender su actitud, pues ha defraudado a tantas personas que han confiado en el, que hoy se siente atacado por medio mundo, la reacción iracunda de un funcionario público que justifica su enojo en teorías de conspiración, se escuda en su cargo para financiar sus vendettas personales con las que busca acallar señalamientos y críticas mediante estrategias basadas en insultos y en ataques sin razón a quienes visualiza como sus adversarios políticos, es terriblemente peligrosa, pero no es de extrañar la conducta irascible de Villarreal, así se ha comportado desde siempre, la traición ha sido su moneda de cambio y para ejemplos muchos, en su lista de “amigos” que le han servido para ser desechados tenemos los nombres de Abel Trejo, Humberto Alcalá, Kalid Báez, Erangelio Mendoza, Gilberto Gamboa, Alejandro Avilés, Javier Villacaña, German Espinosa, Oswaldo García Jarquín, Juan Carlos Rivera Castellanos y otros tantos donde se incluye hasta a su propia familia.

Traiciones Familiares

El inmueble marcado con el número 11-B, ubicado en el interior de la Plaza Brena de la ciudad de Oaxaca, fue heredado en vida por el abogado Francisco Ángel Maldonado a dos de sus hijos, los hermanos Francisco y Manuel de apellidos Ángel Maldonado, (el primero actual director del ICAPET) pero en el año 2008 luego de que el abogado enfermara y cayera en cama, la ambición, seguida de un audaz movimiento notarial modificó de manera misteriosa y perversa la voluntad del abogado y con ello el testamento donde quedaba registro de lo antes dicho, a los hermanos Ángel Maldonado sin su consentimiento se les marginó del testamento de su padre sin mayor explicación y fue mayúscula su sorpresa al descubrir que la única herencia que habían recibido de su padre había pasado a formar parte de los bienes propiedad de Felipe Francisco Ángel Villarreal, así fue como el medio hermano incómodo los despojo del único bien que su padre les había dejado en vida. Si este personaje ha sido capaz de tratar así a su propia familia, que se puede esperar de la forma en la que se conduce en el resto de sus tratos, es por ello que hoy queda en entredicho su lealtad hacia el grupo muratista, y es que como dicen por allí, cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde y vaya que si muerde.

Es de llamar la atención como en este caso las bases magisteriales no se han manifestado ante el derroche desmedido de recursos entre amigos y socios del director, los auto arrendamientos, los bonos y vehículos para los cuates, los otros bonos para los líderes charros serviles al poder, el nepotismo que se vive en la dependencia y otras tantas irregularidades, pero bueno desafortunadamente mientras los “líderes” sigan bien atendido$ y de$pachado$, las bases seguirán igual.

Los señalamientos por ventas de plazas

A la fecha existen por lo menos 5 carpetas de investigación en contra del actual director del IEEPO por diversos delitos, las mas graves venta de plazas, pero de eso hablaremos en próximas entregas, cuando la cloaca se destape mas.

Ya veremos si al director le sigue ganando el hígado y se empecina en su berrinche o si le jalan las orejas y deja su papel de “Yoda” de las redes sociales y de una vez por todas deja de molestar a su jefe político y se pone a trabajar.

El grupo muratista debe recordar que la hipocresía y el falso respeto son llagas que con el tiempo hacen pus y terminan por descomponerlo todo.

De colofón

En nuestra entrega anterior abordamos el problema que enfrenta el secretario de administración German Espinosa derivado de su gestión al frente del COBAO, una nueva revisión fiscal le pisa los talones bajo el expediente 20/2020. Por cierto, ya tenemos pagina de Facebook https://www.facebook.com/lamuladeblancas/

Fernando Tavares

@lamuladeblancas