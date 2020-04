Confirman los SSO tres casos nuevos de COVID-19; suman 25

• Pide SSO quedarse en casa en esta Semana Santa

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de abril de 2020.- Al corte epidemiológico de este domingo 5 de abril del presente año, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron tres casos nuevos de COVID- 19 en la entidad, quienes presentan una evolución clínica estable, registrando un total de 25 pacientes en la entidad.

El titular de los SSO, Donato Casas Escamilla. informó que los tres pacientes son originarios de Valles Centrales y fueron confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de Oaxaca.

Destacó que a la fecha se han realizado 254 notificaciones de esta enfermedad, de los cuales 195 resultaron negativos y 34 sospechosos, análisis que se encuentran en estudio, los pacientes recuperados ascendieron a ocho casos, asimismo, se mantiene el registro de una defunción.

Indicó que en la distribución geográfica de los casos confirmados, las localidades de mayor frecuencia de contagios continúan siendo las zonas metropolitanas de la entidad, distribuidos en las Jurisdicciones Sanitarias de Valles Centrales, Istmo de Tehuantepec, Mixteca y Sierra (Norte).

Describió que los pacientes sospechosos en espera de resultados se encuentran en las regiones de Valles Centrales con 14 casos, siete en el Istmo e igual número en Tuxtepec, cinco en la Costa y uno en la Mixteca.

Por lo cual, el funcionario hizo un llamado a la paciencia y solidaridad de las y los oaxaqueños, ya que dijo, “la suma de esfuerzos y la presencia de las familias dentro del hogar, serán acciones primordiales para hacerle frente a los retos sanitarios, ante el escalamiento de los casos por COVID-19 en el territorio oaxaqueño”.

Además, exhortó a la población a poner en práctica el reforzamiento de las medidas de higiene básica, pública e individual; primordialmente en el lavado de manos con agua y jabón, así como las estrategias de la sana distancia y la suspensión de actividades no esenciales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad.

Recordó a la ciudadanía que la suspensión de labores no son vacaciones, se trata de medidas sanitarias de aislamiento social para tener éxito en la disminución de contagios, asimismo, dijo que para reducir al mínimo la curva de casos, se requiere de la participación de todas y todos.

Pidió a las familias que en esta Semana Santa no salgan de casa; salir de vacaciones no es opción, “una sola persona puede llevar el virus a lugares donde aún no se tiene presencia, caso contrario, puede contagiarse y traerlo a su localidad de origen, la única forma de protegerse es evitar interacciones sociales”, concluyó.