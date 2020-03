Funcionarios muratistas sentenciados por corrupción y daño a la hacienda pública

GERMAN ESPINOSA, PECADO EN EL COBAO

Durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo José German Espinosa Santibáñez llego a la dirección del COBAO como resultado de la componenda entre muratistas y gabinistas, el hueso se le otorgo pues, a cambio de la traición al grupo ulisista y de manera personal al entonces candidato priista Eviel Pérez Magaña, ya despachando como director, el actuario cual ave de rapiña, le chupo toda la carne al hueso.

Durante su gestión se acusaron diversas irregularidades, la mayoría vinculadas con hechos de corrupción, pero el actuario siempre las desestimo y las considero revanchismos políticos y rumores de pasillo, lo cierto es que a su paso por dicha institución educativa el señalamiento mas grave realizado fue el desvío de recursos financieros por mas de 50 millones de pesos, nunca se le pudo comprobar nada.

De manera silenciosa una resolución ha sacado a la luz el robo cometido por el muratista contra el patrimonio del COBAO, derivado del procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias emitida por la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, al ex director del COBAO se le determino un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto superior a los 50 millones de pesos, de manera cínica el 7 de marzo de 2018 Espinosa Santibáñez demando la nulidad de dicha resolución y el 22 de noviembre del mismo año la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con residencia en la Ciudad de Oaxaca en un extraño análisis, declaro la NULIDAD de dicha resolución perdonándole el desfalco al priista quien con perdón en mano, hecho campanas al vuelo, (Espinosa Santibáñez no había llegado antes a la administración publica estatal, por el temor de ser inhabilitado o de enfrentar la responsabilidad por el desfalco al COBAO), el hecho no paso desapercibido y ante una irregularidad tan grave el 16 de enero de 2019 el Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, (Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación), interpuso recurso de revisión fiscal el cual se ventilo en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa bajo el numero de expediente 108/2019 y el catorce de febrero de 2020 dicho Tribunal declaro fundado el Recurso de Revisión Fiscal revocando la sentencia que absolvía a Espinosa Santibáñez (para consultar dicha resolución, accesar al siguiente link, dar click en PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA, seleccionar tipo de expediente: REVISION FISCAL, numero de expediente 108/2019 https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=46&Exp=1 ).

Ahora toca a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictar una nueva sentencia donde se confirme el daño a la hacienda publica por parte de este funcionario corrupto y deshonesto que sin empacho se embolso la friolera cantidad de 50 millones de pesos y lo peor de todo, a costa de la educación de miles de jóvenes estudiantes de nivel medio superior que en su mayoría sufren por carencias en infraestructura educativa.

Como en otros casos hoy en día Espinosa Santibáñez en vez de ser investigado o inhabilitado es premiado en el gobierno de Alejandro Murat y despacha como Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca donde de igual forma se acusan las mismas practicas corruptas, pago de nominas para mas de 200 aviadores, venta de plazas y desvío de recursos para pagar de manera ilegal la nomina del PRI.

De confirmarse el daño a la hacienda publica se debe de aplicar un castigo ejemplar a dicho servidor publico y separarlo cuanto antes de su cargo por el señalamiento tan pernicioso, no hacerlo implicaría una complicidad manifiesta con el actuar corrupto del Secretario de Administración que se tenia muy guardadito su pecado.

PACO “EL YODA VILLAREAL”

Otro muratista que permanecerá en el cargo malversando el presupuesto a su resguardo con oscuras ínfulas de traición es Francisco Ángel Villareal quien actualmente despacha como director del IEEPO, y es que desde su reclutamiento en el equipo muratista dos ideas han enraizado con profundidad en su mente la primera aprovechar el abultado presupuesto de la dependencia a su cargo, por ello no extrañan los millonarios pagos en el rubro de capacitación que mes con mes paga el Instituto a empresas pertenecientes al socio de marras del director Ramiro Ramírez o las estratosféricas rentas que son pagadas con cargo al erario por inmuebles propiedad de la familia Villareal – Breton y que son auto arrendadas a través de una inmobiliaria y esto solo por mencionar la punta del iceberg; la segunda idea es su obsesivo afán de controlar grupos y fuerzas sindicales de diversas gremiales con la intención de cooptar su poder para ponerlo a disposición del mejor postor, ya le funciono en el proyecto muratista y ahora con miras a los procesos electorales del 2021-2022 donde habrá una reconfiguración estatal, espera que su siniestra ambición misma que le ha llevado a desviar cuantiosos recursos destinados a la educación hacia lideres, grupos y proyectos le reditúe políticamente a su conveniencia, llama la atención uno de sus proyectos, pues le ha resultado un verdadero golpe bajo a su actual Mecenas, un proyecto de comunicación operado desde la clandestinidad y supuestamente identificado con un sector magisterial bajo el seudónimo: “lagarrapatas22”, ha operado desde 2014, solo unos meses después de la llegada de Villareal a la delegación del INFONAVIT en Oaxaca, desde entonces, se delineo una estrategia que incluía entre otras conformar un frente “critico y ciudadano” que posicionara opiniones y ataques hacia diversos actores, esta incesante labor de zapa en redes sociales que en su momento incluso defendió al entonces candidato Murat y sus propuestas, ha ido mutando con el pasar del tiempo, poco a poco ha tenido en la mira a diversos actores de todas las corrientes políticas, estos ataques incluso han pasado factura al mismo gobernador y a los cercanos de su gabinete, desde allí lo mismo ataca a los de casa que a los contrarios, eso si, casualmente el director del IEEPO Villareal nunca ha sido fustigado en su actuar, actualmente, a diario se critican las acciones de gobierno y se acentúan sus desaciertos, es curioso que el equipo del gobernador Murat no haya detectado aun el origen de estos ataques ni rastreado el financiamiento del mismo, los pagos llegan a través de José Luis Bretón Rangel quien ha sido el enlace para financiar este y otros proyectos que han permanecido a disposición de Francisco Ángel Villareal en todo momento, este mismo Breton Rangel es quien en su momento tramito y autorizo la inclusión en la nomina educativa del priista Igmar Medina Matus quien cobro indebidamente como aviador en el IEEPO, no sorprende la inmoralidad con la que se conducen algunos en aras de oscuros y perversos fines, pero es tanto el control que el director quiere ejercer ya no solo sobre actores, grupos y fuerzas gremiales sino que ahora ya trascendió a las oscuras redes sociales por lo que ya le apodan “El Yoda Villareal”, pequeña y peligrosa garrapata se ha echado encima el gobernador Murat.

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ FRAGUAS

Cuando no es una es otra.

El ex edil capitalino sigue sin solventar 227 millones de pesos del ejercicio 2017 y 328 millones 845 mil 800 pesos del ejercicio 2018, ¿a donde fueron a parar esos recursos? según sus palabras, ha sido uno de los mejores presidentes municipales de la capital oaxaqueña, menos mal que no resulto ser el peor, pero como en el gabinete muratista ser corrupto no es impedimento para ejercer el cargo, ya pronto seguiremos viendo a sus familiares sumarse al gabinete muratista, ya tiene al yerno en la policía vial, pero falta la hija Begonia todavía.

A poco mas de tres años de gobierno, funcionarios del gabinete aun arrastran pesadas lozas por su pasado corrupto y deshonesto; seguirá el gobernador Murat permitiendo estas conductas y protegiendo a estos funcionarios o esperará como en el caso de Juan Vera Carrizal hasta que la opinión publica y la justicia le exploten en las manos para tomar cartas en el asunto.

¿Cuantos casos mas de funcionarios corruptos nos tocara ver todavía antes de que termine el sexenio?

Colofón

EL PRI SIN IDENTIDAD, SIN PIES NI CABEZA

Sorpresivamente se registro como candidato a presidir al otrora partidazo el expresidente de San Pedro Mixtepec, Eduardo Rojas Zavaleta, como han cambiado los tiempos, en una muy deprimente ceremonia de ascensión, quedaron sepultados aquellos tiempos de jubilo y algarabía, donde todas las corrientes se manifestaban en beneplácito del elegido, ni en las redes sociales resalto el evento, en este caso, literalmente, hemos visto mas gente en torno a un perro atropellado, algunos dirán que son efectos del COVID-19 pero otros tal vez recordaran que Rojas Zavaleta en 2012 mando destruir la publicidad del priista Eviel Pérez Magaña y traicionando a su partido dio su apoyo al candidato panista Diodoro Carrasco Altamirano, quienes tienen memoria recuerdan aquella cabalgata triunfal en la que Eduardo Rojas al llegar a Bajos de Chila presento a Carrasco Altamirano como el candidato idóneo y pidió el voto a su favor, o ¿será que ya se le olvido?, con la cara dura hoy ha pedido lealtad y ha prometido trabajar para reconquistar espacios políticos en favor del PRI, ya sabemos que en el PRI son desmemoriados y se burlan de su militancia, pero no era para tanto, a este ultimo sepulturero con función de testaferro le han sembrado una pareja ideal, su compañera de formula es todo lo que se necesita para encabezar una dirigencia fallida, es una burla para las mujeres priistas que se siguen dejando sobajar ante las imposiciones cupulares, antes se les vio muy molestas cuando se eligió a su nueva dirigente nacional, pero hoy ni pío dijeron, de la tal Amairani sobra recalcar su gran militancia y su probada trayectoria partidista (de su esposo), pero de confirmarse, esta dirigencia será la peor que ha llegado al PRI en muchos, muchos, muchos años, pero como el que manda en el tricolor poco interés tiene en rescatar las viejas glorias del partidazo, ya no extraña que cualquiera pueda llegar.

Fernando Tavares

@lamuladeblancas