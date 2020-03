Ebrard confirma acuerdo de cierre parcial con EU por Covid-19: restringe turismo y reduce impacto económico

“He visto en algunos medios, no, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no hubiéramos tenido este trabajo? Pues sí. No se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países.

“La disposición sí va afectar por un propósito de recreación o de paseo. Todas las demás personas que tiene acreditación para trabajar no esperamos que tengan dificultad. No estamos hablando de cierre, simplemente se va a restringir, se va restringir para el caso de turismo y recreación esencialmente”, declaró.

De acuerdo a Ebrard, en las próximas horas, el gobierno estadunidense dará a conocer las medidas que adoptará para enfrentar la pandemia.

Además, sostuvo que ambas naciones desarrollaron un catálogo de actividades esenciales para evitar que sean afectadas, esto es que se alcanzó un acuerdo binacional en materia comercial, transporte de mercancías y movimientos logísticos.

Los de estancia legal, sin problema

Ebrard Casaubón aseveró que las personas que trabajan en Estados Unidos y que tienen que llevar a cabo la autorización de empleo todos los días, así como los que laboran en servicios indispensables tampoco se verán afectados.

El funcionario detalló que luego de las pláticas que sostuvo con el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, acordaron promover entre la población el abstenerse de visitar la zona fronteriza o realizar viajes que no sean esenciales.

Esta mañana Apro informó que un alto funcionario del gobierno mexicano y el de Estados Unidos acordaron “ampliar las actividades esenciales” comerciales y de cruce de personas en la frontera común, para aminorar el impacto económico negativo en los dos países por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Las declaratorias de cuarentena en diferentes países, así como las restricciones que se han impuesto con motivo de la pandemia de coronavirus, dejaron varados a mexicanos fuera del país.

Hoy, en la conferencia de prensa presidencial, en la que Marcelo Ebrard quedó a cargo, se informó que mil 153 mexicanos han logrado retornar por vía aérea, marítima y terrestre.

“No quiere decir que esos son todos los que están, estamos buscando la manera de resolverlo porque hay muchos países que no dan permiso para vuelos”, advirtió Ebrard.

El canciller detalló que los mexicanos que ya fueron traídos a México, estaban varados principalmente en aeropuertos de países como Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Perú y Venezuela.

Agregó que la situación es inédita pues nunca se había cerrado tantos vuelos internacionales. Mencionó que ni siquiera durante la pandemia de influenza AH1N1 que se supone se originó en México había ocurrido. Y advirtió que aun cuando la cancillería ha intentado gestionar permisos para enviar por ellos, hay gobiernos que no están autorizando vuelos de ningún tipo.

Por lo anterior, aseguró que han dado vista a las embajadas y consulados, a fin de que estén atentos del apoyo que pueda requerir mexicanos en el exterior.

Fuente: Proceso