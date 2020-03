Primer muerto por coronavirus asistió a concierto de metal en el Palacio de los Deportes

La Secretaría de Salud informó que este miércoles, 18 de marzo, falleció la primera persona con coronavirus (Covid-19). De acuerdo con la dependencia, el hombre inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes.

Hoy en Mexico falleció la primera persona con #COVID19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes. El Secretario de Salud expresa sus condolencias a sus familiares. Descanse en paz. — SALUD México (@SSalud_mx) March 19, 2020

Después de que la Secretaría de Salud confirmó la muerte del hombre 41 años de edad, su esposa reveló que este asistió a un concierto de metal el pasado 3 de marzo.

El evento al que hace referencia es el de la banda sueca Ghost, que ofreció un espectáculo en dicha fecha en el Palacio de los Deportes, que tiene la capacidad de albergar a más de 22 mil personas.

Muere paciente en el #INER, quien presuntamente dio positivo en #Covid_19, sus familiares comentan que tuvo una falla en sus órganos; estuvo internado 5 días y hoy perdió la vida, serán autoridades correspondientes quienes confirmen la causa de la muerte. QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/T7V8ba9i8E — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 19, 2020

La primera víctima de coronavirus en México, originario del Estado de México, estuvo internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde falleció. Esta persona no tiene ninguna referencia de haber viajado al extranjero, por lo que se especula que contrajo el virus en el concierto de Ghost, informó Imagen Noticias.

“Él entró por neumonía y se le fue complicando el cuadro, le empezaron a fallar órganos. La prueba (de Covid-19) se la tomaron desde que llegó, por protocolo. Salió antier como posible positivo. Siempre me lo habían manejado como influenza. No me lo confirmaron 100 por ciento (que tenía coronavirus), porque le faltaba otra prueba”, detalló la pareja de la víctima a la reportera Miriam Moreno.

