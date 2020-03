Pleitos de gabinete

La aún Secretaria de Cultura del gobierno del Estado de Oaxaca, Adriana Aguilar Escobar inició una campaña en la plataforma change.org para mantenerse en el cargo, destaca en la petición sus mayores logros al frente de la dependencia.

Luego de conocerse que su espacio sería uno de los afectados por los cambios en el gabinete estatal, se ha iniciado una campaña en la plataforma change.org bajo el título: “Mantener a la Lic. Adriana Aguilar como Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca”, en el contenido se señala que han sido directores de delegaciones, cocineras, artesanos, artistas y el pueblo de Oaxaca quienes lanzaron la petición dirigida para Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, en la petición hace propios diversos logros de la dependencia conseguidos durante su gestión, hasta el momento han firmado la petición 75 personas.

En una línea paralela ha iniciado un sutil golpeteo mediático hacia quien se dice será la próxima titular de la dependencia: Karla Villacaña Quevedo quien fungió como Regidora de Cultura y Espectáculos en el municipio de Oaxaca de Juárez en la pasada administración municipal y luego como Subsecretaria de Desarrollo Social en la SEDESOH, es innegable el vínculo con el también ex edil capitalino José Javier Villacaña Jimenez quien tiene fuerte presencia en la capital oaxaqueña, por lo que el fustigamiento mediático obedece a viejas rencillas entre grupos políticos antagónicos.

Nadie pone en tela de juicio la capacidad de la actual titular de la SECULTA ni su desempeño en el cargo, pero si es cuestionable su reacción y la capacidad de entender que estos cambios significan un reacomodo armónico entre los diferentes grupos cercanos al gobernador Murat, no hay motivaciones personales como muchos pretenden proyectar, en el caso particular es obvia la cercanía de Adriana Aguilar con el ex edil capitalino José Antonio Hernandez Fraguas, el fue su jefe cuando se desempeñó como Directora de Turismo y luego como Coordinadora de las Culturas Turismo y Economia en el municipio capitalino, también es obvio su parentesco con el actual titular del Monte de Piedad, Edgardo Aguilar Escobar, por lo que la actitud tomada por la titular de la dependencia ante su inminente remoción, pareciera proyectar en primer lugar un capítulo más del pleito que José Antonio Hernandez Fraguas inició en su momento contra Javier Villacaña Jimenez al perder el control político de gran parte de la estructura priísta en la capital Oaxaqueña y en segundo lugar una reacción de inconformidad por parte de Edgardo Aguilar Escobar, quien es proyectado como posible aspirante a la presidencia municipal capitalina, por ello bien haría la funcionaria en dejar de lado la grilla y el golpeteo mediático que no son áreas de su dominio además de que enturbian su trayectoria y en nada abonan a las aspiraciones de su familiar, de igual forma la exponen a caer en la misma trampa que su ex jefe inició y de la cual por su profundo resentimiento no se ha podido liberar hasta el día de hoy.

Cuando el rio suena es que agua lleva, aunque hasta el momento solo es golpeteo mediático ante los probables cambios, otra explicación sería que al interior de la SECULTA hay algo turbio que a toda costa se quiere ocultar, cualquiera que sea el caso, ya pronto lo sabremos.

Fernando Tavares

@lamuladeblancas