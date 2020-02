Aplican Sector Salud Estatal y Federal plan epidemiológico por probable caso de coronavirus #Oaxaca #Covid19

Aplican Sector Salud Estatal y Federal plan epidemiológico por probable caso de coronavirus

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de febrero de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, activaron de manera preventiva el protocolo de vigilancia y blindaje epidemiológico por un caso sospechoso de Covid-19 (coronavirus) en la entidad, el cual está bajo análisis y cuyo resultado de laboratorio se dará a conocer en 48 horas.

De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) recibió el aviso por parte de los servicios hospitalarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre una paciente con sintomatología respiratoria aguda, con antecedentes de haber viajado a China.

Por lo anterior, el titular de los SSO, Donato Casas Escamilla, declaró que se trata de una paciente de 60 años de edad, la cual se encuentra en instalaciones médicas militares, con un reporte médico estable, sin complicaciones, en estricta vigilancia y recibiendo tratamiento establecido por personal médico militar.

Añadió que la paciente presentó síntomas compatibles con coronavirus (Covid-19), por lo cual de inmediato se le tomaron muestras de exudado faríngeo y nasofaríngeo, las cuales fueron enviadas al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), para el procesamiento correspondiente, el cual tarda un lapso de 48 horas para obtener los resultados.

Hizo énfasis que la paciente permanecerá en situación de observación y en aislamiento hospitalario; asimismo, se realizaron las investigaciones correspondientes dando cumplimiento al protocolo de seguridad establecido por la Secretaría Federal, por lo que se blindó el entorno de la paciente.

Casas Escamilla resaltó que se está a la espera de la evolución clínica de la paciente, manteniendo estricta seguridad; puntualizó que, aunque al momento no se ha confirmado casos en el país, se debe reforzar las medidas preventivas en toda la población, principalmente en los grupos de riesgo.

Señaló que no se bajará la guardia y se enfatizará en la aplicación de los protocolos nacionales e internacionales para la prevención, detección y atención de posibles casos.

Resaltó que se mantiene contacto directo con la Dirección General de Epidemiología para dar seguimiento al caso, y se refuerza la coordinación entre las instituciones del Sector en la entidad, para unificar criterios de atención que permitan una respuesta oportuna.

Finalmente, exhortó a la población a lavarse las manos frecuentemente, utilizar las recomendaciones de estornudo de etiqueta, no tocarse la cara con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común; y ante síntomas respiratorios, no acudir a lugares concurridos, usar cubre bocas, no auto medicarse y asistir de inmediato a la unidad médica más cercana.