Presenta Oaxaca exposición de Bosco Sodi: Seculta

**La exposición “Somos el Jardín, el Jardín es nosotros” de Bosco Sodi, fue curada por Dakin Hart y estará en Oaxaca hasta el 01 de abril de 2020

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de febrero de 2020.- El Gobierno del estado de Oaxaca a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) en colaboración con la Galería Hilario Galguera, presenta la exposición “Somos el jardín, el jardín es nosotros” del artista Bosco Sodi, que se inaugurará en el Jardín Etnobotánico de la Ciudad de Oaxaca, el 03 de febrero a las 18 horas.

En el marco de Pre-Maco Oaxaca, “Somos el jardín, el jardín es nosotros” es una exposición que forma parte de una serie de actividades a desarrollarse en la Ciudad de México. Dicha exposición tuvo la curaduría de Dakin Hart, quien es curador en jefe del Museo Noguchi en Nueva York.

La muestra presentará el trabajo reciente realizado en barro por el artista en el contexto del célebre jardín etnobotánico que tiene como misión el resguardo de diversas especies endémicas del estado de Oaxaca.

El recinto cuenta con una colección de un gran número de plantas, árboles y cactáceas que representan el rico paisaje desértico de la región, parte del cual se reproduce en la costa del estado, en el sitio en donde se ubica el estudio de Bosco Sodi, la residencia y fundación Casa Wabi.

El trabajo en barro de Sodi, al igual que su obra pictórica, tiene una íntima conexión con el contexto en el que el artista lo ejecuta. Al emplear técnicas ancestrales para la elaboración de formas primarias como el cubo y la esfera.

Para Dakin Hart curador de “Somos el jardín, el jardín es nosotros” explica en su texto de sala que pocos sitios sobre la Tierra se sienten como incubadoras de un movimiento global creciente que busca evaluar y reparar nuestros vínculos rotos con el medio ambiente, con nuestras estructuras sociales, con el tamaño y naturaleza de la industria humana, con el planeta en general. Oaxaca es uno de esos raros y preciados lugares.

Inspirado por un sentido de responsabilidad cívica muy parecido al que llevó a la creación del Jardín Etnobotánico, Bosco Sodi ha estado haciendo, durante los últimos años, esculturas de barro quemado en Casa Wabi -el centro de artes y programa de residencias fundado por él en la playa de Puerto Escondido.

Dakin Hart reconoce que la Casa Wabi de Sodi sirve a artistas, estudiantes y al público a tráves de residencias, clases y exposiciones. Pero es igualmente significativo como trabajo de escultura social, un espacio institucional donde evolucionan los valores locales y culturales.

Bosco Sodi es conocido por sus pinturas de rica textura, colores vívidos y grandes escalas y ha sobresalido en el arte contemporáneo por generar propuestas estéticas que combinan su interés por la naturaleza y la materia. Sus grandes inspiraciones artísticas se las debe a creadores como Antoni Tápies, Jean Dubuffet, Willem de Kooning y Mark Rothko.

Su obra se ha presentado en numerosas exposiciones internacionales, recorriendo países tan variados como México, Bélgica, Chile, Japón, Estados Unidos, Brasil, Italia, España, Reino Unido, Alemania, Portugal, Puerto Rico y Colombia.

Asimismo, su obra forma parte de importantes colecciones internacionales institucionales y particulares, entre ellas: Museum der Bildernden Künste, en Alemania; Ikon Gallery, en Reino Unido; Gunma Museum of Art, en Japón; The Museum of Modern Art, en EUA; De la Cruz Collection, Puerto Rico; Museo Internacional del Arte Aplicada Oggi, Italia; solo por mencionar algunos.

“Somos el jardín, el jardín es nosotros” permanecerá abierta hasta el 1ero de abril de 2020; el acceso al Patio “El Huaje” del jardín Etnobotánico donde se montará la exposición no tendrá costo.