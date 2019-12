Invita Seculta al concierto Gala Navideña en el Teatro Juárez

• El concierto estará a cargo de la Orquesta Primavera de Oaxaca, bajo la dirección de Rodolfo Sánchez Vega

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de diciembre de 2019. Una de las agrupaciones musicales de gran trayectoria y reconocimiento entre el público oaxaqueño es la Orquesta Primavera de Oaxaca (OPO), dependiente de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), quienes se presentarán este domingo 15 de diciembre a las 20 horas en el Teatro Juárez, entrada totalmente libre.

La OPO es dirigida por el músico mexicano reconocido internacionalmente, maestro Rodolfo Sánchez Vega, quien fue el fundador y primer director de dicha orquesta, la cual data del año 1984 y ha sido dirigida por diversos directores que han cumplido con la misión de fomentar la cultura a través de la difusión de la música popular nacional e internacional en especial la oaxaqueña.

El repertorio de la Orquesta Primavera abarca desde los ritmos tradicionales de nuestro estado hasta los géneros como el jazz, reggae, música popular y la clásica. En esta ocasión, la noche del domingo se escucharán melodías acorde a la época navideña; que seguramente encantará a todos los asistentes.

Por ello, la OPO preparó el concierto “Gala Navideña” de aproximadamente 90 minutos con diversos cantantes y más de 10 melodías que incluyen temas como: “Popurrí Navideño”, “Deseamos Felicidades” y “Adeste Fideles”; todas acompañadas de la voz principal de dicha orquesta, Antonio Cisneros.

Así también se contará con los cantantes Javier Pizarro quien cantará “O Sole Mío”, Arturo Guerra con “What a Wonderful World” y “Angels We Have Heard on High” con la voz inconfundible del tenor Rodrigo Petate. El Maestro Rodolfo Sánchez Vega interpretará con su saxofón “A Child is Born”.

Este concierto no sería el mismo, sin el acompañamiento de voces femeninas y esta velada se engalanará con la participación de la cantante Mely Gova quien interpretará “Santa Claus llegó a la ciudad” y “When You Wish Upon a Star”; así también, con la cantante Tere Aranda quien interpretará la canción “Blanca Navidad”.

La titular de la Seculta, Adriana Aguilar Escobar invita a todas las familias oaxaqueñas y visitantes para que asistan a esta “Gala Navideña” en el Teatro Juárez que es de entrada libre; por ello sugiere que se formen con anticipación, ya que las puertas de dicho recinto se abren media hora antes.

Así mismo, Aguilar Escobar reitera la invitación a los ciudadanos de Tlacolula de Matamoros, para que asistan y disfruten del mismo concierto, el día 16 de diciembre a las 17 horas.